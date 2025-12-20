Наразі транспортування газу цим маршрутом зупинене на невизначений термін.

У Волгоградській області РФ сталося загадкове "просідання ґрунту", внаслідок якого вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр".

Як повідомили джерела УНІАН в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони, за версією росіян, багатокілометрова труба радянських часів, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння неподалік населеного пункту Романовка Ольховського району Волгоградської області.

"Справжню причину раптового геологічного інциденту можна побачити на есклюзивних фото, отриманих нашими спецкореспондентами", - додало джерело.

Попри "незначність" інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб.

"Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою", - акцентувало джерело.

Зазначається, що газогін "Центральна Азія-Центр" - це ключовий елемент системи, через яку РФ роками імпортувала до 12 млрд куб м газу на рік.

Після 2022 року Кремль, попри гучні заяви про "енергетичну незалежність", використовував цю трубу в реверсних схемах і навіть купував газ у Казахстану та Узбекистану для покриття локальних дефіцитів.

"Наразі транспортування газу цим маршрутом зупинене на невизначений термін", - констатувало джерело.

Джерело ГУР попередило, що геологічні процеси на території РФ мають тенденцію до подальшого розвитку - особливо поблизу об’єктів, які фінансують війну проти України.

Удари по території РФ

У ніч на 5 грудня дрони вдарили по порту у російському Темрюку Краснодарського краю, внаслідок чого там виникла пожежа через ураження резервуарів з паливом.

А пізно увечері 4 грудня українські військові завдали удару по великому хімічному заводу у Ставропольському краї на півдні Росії, що спричинило пожежу.

