На Житомирщині упродовж доби сталося 11 пожеж: серед іншого, фахівці зафіксували загоряння сміття. Про це УНІАН повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, вогонь знищив житлові будинки в селах Осова Ємільчинського та Потіївка Радомишльського районів. У селах Головенка Житомирського, Щеніїв Черняхівського та Хичів Хорошівського районів згоріли дерев'яні сінники, а разом з ними вогонь загалом спопелив 7 тон сіна, понад 2 тони соломи та 20 куб. м дров.

Окрім цього, палала господарська споруда в селі Стрижівка Коростишівського району. Вогнем знищено частину покрівлі та перекриття. А в селі Подолянці Чуднівського згорів металевий вагончик.

«До того ж в селі Городське Коростишівського району виникло загоряння сміття на площі 50 кв. м. Практично усі такі пожежі стаються через необережність або порушення громадянами правил пожежної безпеки»,- розповів УНІАН головний спеціаліст управління Микола Мінчук.