На Житомирщині під час ДТП 18-річний хлопець смертельно травмував 15-річну дівчину

Вчора на Житомирщині під час аварії 18-річний хлопець смертельно травмував 15-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області, аварія сталася уночі 27 серпня у Новограді - Волинському. Усі обставини та причини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.

Попередньо встановлено, що близько о пів на першу ночі по вулиці Житомирській у місті Новограді-Волинському водій автомобіля «DaewooLanos», 18-річний житель райцентру, здійснив наїзд на пішохода, 15-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину вулиці поза межами пішохідного переходу.

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Унаслідок аварії дівчина отримала травми, які виявилися несумісними з життям, та загинула на місці пригоди.

Подію кваліфіковано за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожньогоруху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортнимизасобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини ДТП з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.