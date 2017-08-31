У Києві в ДТП загинув співробітник Управління держохорони: поліція розповіла подробиці (фото)

31 серпня близько 01:20 на вулиці Столичне шосе відбулося зіткнення автомобіля "Шевроле" із мотоциклом "Кавасакі": попередньо встановлено, що транспортні засоби рухалися у попутному напрямку. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.

"Коли "Шевроле" призупинилося і повертало ліворуч, мотоцикл, який прямував позаду, врізався у бік іномарки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм мотоцикліст, 1979 року народження, помер, а 43-річного водія "Шевроле" оглянули в медичному закладі лікарі і не госпіталізовували: у нього забої тіла. Пасажирка автівки не постраждала", - розповіли у поліції.

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Крім того, неподалік від місця ДТП виявлені камери спостереження, записи із який будуть вилучені у встановленому порядку.

Слідчим управлінням ГУ Нацполіції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють механізм і причини автопригоди, будуть проведені всі слідчі дії та експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в жахливій ДТП загинув співробітник Управління держохорони.