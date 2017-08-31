У Києві в жахливій ДТП загинув співробітник Управління держохорони (фоторепортаж)

У Києві сьогодні вночі сталася ДТП за участю автомобіля Chevrolet Aveo і мотоцикла Kawasaki. Мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

"Водій автомобіля Chevrolet Aveo навпроти будинку 33 на Столичному шосе скоїв зіткнення з мотоциклом Kawasaki, внаслідок чого останній (байкер) від отриманих травм загинув на місці", - сказала вона.

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"Водій автомобіля – 1974 року народження, водій мотоцикла – 1979 року народження, обидва місцеві жителі", - додала Блищик.

У свою чергу в прес-службі Управління державної охорони України (УДО) зауважили, що загиблий – співробітник УДО, але спростували інформацію про те, що він колишній охоронець президента України Петра Порошенка.

"Так, справді, загиблий - наш співробітник, але він ніколи не був в охороні президента…, дуже позитивні характеристики мав, світла людина, хороший був співробітник", - заявили у прес-службі УДО.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 30 серпня на площі біля будівлі Львівської облради (вул. Винниченка) автобус, в якому були журналісти, що виїжджали на заходи в райони області за участі президента України Петра Порошенка, рухаючись на виїзд заднім ходом, скоїв зіткнення зі службовим автомобілем КІА, яким користується голова Львівської облради Олександр Ганущин.