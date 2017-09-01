Масштабна ДТП на мосту в Дніпрі: зіткнулися три авто

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися три автомобілі, як повідомляє Dnepr24.

Як було встановлено, аварія сталася на території Старого мосту, де зіткнулися автомобілі марок Lanos, Skoda і Mercedes. Як повідомляють очевидці, аварія сталася на території Старого мосту, де в результаті зіткнення утворився затор.

Читайте такожУ Тернополі бензовоз перекинувся і пошкодив 6 автомобілів, одна людина загинула (фото)

На місце ДТП прибули співробітники правоохоронних органів, які зафіксували аварію, а також встановили, що в результаті ДТП всі три авто були сильно пошкоджені. Крім того, серйозно постраждав водій одного із авто, який вдарився головою під час аварії. На місце прибули співробітники швидкої допомоги, які допомогли потерпілому. Причиною зіткнення вважають мокре від дощу асфальтне покриття.