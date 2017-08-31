На Львівщині в ДТП потрапив автомобіль з журналістами: одна людина загинула, троє травмовано

На Львівщині в ДТП потрапив автомобіль з журналістами, в результаті чого одна людина загинула, троє травмовано.

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, у смертельну аварію потрапив службовий автомобіль одного з регіональних телеканалів.

Попередньо встановлено, що сьогодні близько 15.30 на автодорозі Львів-Ужгород у селі Верхній Лужок Старосамбірського району 28-річний львів’янин, який керував автомобілем «Део-Ланос» з невідомих причин не впорався з керуванням і легковик в’їхав у залізобетонну опору моста.

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На місці події загинув водій автомобіля «Део-Ланос», який виявився службовою автівкою одного з регіональних телеканалів. Також травмовано трьох пасажирів легковика. На даний час їх оглядають медики.

Як зазначила Добровольська, загиблий водій та двоє пасажирів є працівниками регіонального телеканалу. В салоні перебував ще один пасажир. Його місце роботи встановлюється. Всі обставини, які призвели до ДТП встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, у ДТП потрапив службовий автомобіль телеканалу НТА.

Як повідомляє інформаційна агенція «Вголос», серед потерпілих у даній ДТП – працівник інформаційної агенції «Вголос», депутат Миколаївської районної ради, у нього підозрюють перелом ноги та струс мозку. В аварії постраждали журналіст та оператор телеканалу НТА.