На Житомирщині за добу знищили більше ста боєприпасів на території колишнього Ігнатпільського полігону

На Житомирщині за добу ліквідували 5 пожеж та знищили більше ста боєприпасів на території колишнього Ігнатпільського полігону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 2 вересня о 19:54 виникла пожежа у шлакоблочній новобудові в м. Коростені. На місці події рятувальники з’ясували, що на 2 поверсі шлакоблочної новобудови загальною площею 100 кв. м загорілися дерев’яні будматеріали. Вже о 20:05 вогнеборці оперативно загасили пожежу та не допустили поширення полум’я на інші приміщення.

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Також упродовж доби бійцями ДСНС Малинського району та смт Пулини ліквідовано 2 пожежі у дерев’яних господарських приміщеннях. У Пулинах в результаті пожежі вогнем знищено і саму споруду, і 6 тонн сіна, що у ній зберігалися. Причини займань встановлюються.

"Серйозну небезпеку для життя і здоров’я населення несуть вибухонебезпечні предмети, що залишилися на території адміністративних районів області з часів війни та внаслідок військової діяльності. Щодня їх зешкоджують фахівці групи піротехнічних робіт Управління. Протягом цього року ними виявлено та знищено 1 тис. 210 одиниць різноманітних боєприпасів. Також 2 вересня продовжено роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів території колишнього Ігнатпільського військового полігону, де виявлено та знищено 59 одиниць артснарядів та 58 осколкових гранат", - повідомляють у прес-службі відомства.