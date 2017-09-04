У Бердичівському районі водій легковика збив двох хлопчиків, діти в лікарні

13:58, 04 вересня 2017
Інциденти
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Обох хлопчиків було госпіталізовано до однієї з лікарень області.

Аваіря сталася неподалік села Райгородка / фото volynnews.com

На Житомирщині  2 вересня у Бердичівському районі  водій легковика травмував двох маленьких хлопчиків, діти в лікарні. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, аваіря сталася  неподалік села Райгородка.

“Близько 14 години  того дня до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої травмовано двох хлопчиків”, - сказано у повідомленні прес-служби відомства.

На місці події на автодорозі поблизу Райгородки поліцейські з’ясували, що водій автомобіля «Toyota Rav 4»,  41-річний киянин, рухаючись від Бердичева у напрямку міста Хмільник, скоїв наїзд на двох велосипедистів, 11-річного та 6-річного місцевих жителів, які рухалися у попутному з автомобілем напрямку краєм проїзної частини дороги.

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З травмами, отриманими внаслідок цієї аварії, обох хлопчиків було госпіталізовано до однієї з  лікарень області. Характер травм наразі встановлюється медиками.

Усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: #ДТП на Житомирщині#аварія на Житомирщині#автомобіль збив велосипедистів