На Житомирщині розшукують зловмисника, який через ревнощі застрелив чоловіка з мисливської рушниці

На Житомирщині правоохоронці розшукують 52-річного зловмисника, який через ревнощі застрелив чоловіка з мисливської рушниці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Подія сталася вчора, 3 вересня, у селі Пилиповичі Новоград-Волинського району близько 1 години ночі.

«3 вересня уночі до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 45-річного жителя м. Рівного. Причиною стало вогнепальне поранення грудної клітки, завдане сусідом батьків загиблого», - йдеться у повідомленні.

52-річний чоловік вистрелив, попередньо із власної зареєстрованої мисливської рушниці, в іншого чоловіка, завдавши йому смертельного поранення грудної клітки. Прибулі на місце події медики не змогли його врятувати.

Читайте такожЗмусили танцювати і роздягатися: на Харківщині компанія молодиків до смерті побила чоловіка

«Коли ми прибули до села, то з’ясували, що батьки загиблого та підозрюваний проживають поряд. Увечері сусіди спокійно спілкувались, а уночі чоловік з незрозумілих причин, ніби розшукуючи дружину, прийшов з’ясовувати стосунки із їх сином, який приїхав на кілька днів з Рівного допомогти по господарству», - розповів УНІАН начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко.

На звук пострілу з обох будинків вибігли мешканці, які викликали для пораненого медичну швидку допомогу.

Стрілок відразу сів до власного автомобіля та поїхав. Поліцейські продовжують його розшук. Автівку чоловіка уже знайшли та доставили до відділу поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному може загрожувати покарання позбавленням волі на термін від 7 до 15 років.