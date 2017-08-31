У Львівській області перше побачення завершилося вбивством через насмішки дівчини

В одному із сіл Львівщини вчора, 30 серпня, знайшли тіло 24-річної жительки Тернопільської області, яка зникла на початку липня.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Нацполіції області, до Теребовлянського відділу поліції Тернопільщини 14 липня із заявою про зникнення своєї доньки звернувся місцевий мешканець. 24-річну жінку було оголошено в розшук.

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На початку серпня працівники поліції оперативним шляхом з’ясували, що жінка могла поїхати в одне із сіл Яворівського району Львівщини. Правоохоронці встановили, що 2 серпня розшукувана дійсно приїжджала у село, де зустрілась з 24-річним місцевим мешканцем, а після цього зникла.

Чоловік, з яким зустрілася жителька Тернопільщини, зізнався в тому, що він її задушив, а тіло закопав поблизу села.

«Чоловік зізнався правоохоронцям, що він познайомився з дівчиною по телефону та запросив її в гості. Після приїзду пара пішла прогулятися на місцеве озеро. Після інтимних стосунків дівчина почала насміхатись зі свого партнера. Тоді він задушив її, пішов додому по лопату, повернувся на місце скоєння вбивства та закопав тіло», - повідомили у поліції.

На місці, вказаному зловмисником, поліцейські виявили тіло зниклої дівчини. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.