У Києві затримали шахраїв, які обміняли близько 100 тисяч фальшивих доларів

У Києві правоохоронці затримали двох валютних шахраїв, які виготовляли фальшиві долари, які потім обмінювали через термінали однієї з фінансових установ столиці.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції України в м.Києві, двоє чоловіків вносили в термінал самообслуговування підроблені 100-доларові купюри, обмінюючи їх на гривні.

Читайте такожУ Коломиї двох білорусів затримали після спроби обміняти фальшиві купюри 500 євро

У загальній складності, зловмисникам вдалося обміняти близько 100 тис. фальшивих доларів. Шахраї зуміли врахувати особливості електронної техніки, щоб термінали не відрізнили фальшивки.

«Затримали підозрюваних у приміщенні магазину після того, як вони внесли в термінал самообслуговування підроблені 200 доларів. Зловмисники: 29-річний киянин, раніше судимий за скоєння грабежу, і 33-річний уродженець Черкас, раніше неодноразово судимий, востаннє - за скоєння розбійного нападу в квартирі. У чоловіків також вилучили підроблені долари і євро та банківські картки різних фінансових установ», - заявив начальник ГУ поліції Києва Андрій Крищенко.

За даними поліції, під час обшуків за місцем проживання затриманих було виявлено комплектуючі для виготовлення фальшивих купюр і пакети з порошковою речовиною.

Поліція готує матеріали для обрання валютним шахраям запобіжного заходу за відразу кількома кримінальними статтями.

«Чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК. Готуються матеріали до суду про обрання їм запобіжного заходу. Крім шахрайства, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 199 КК (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 309 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)», - додали в поліції.

Затриманим загрожує до 20 років в'язниці.