Біля пункту пропуску "Краковець" правоохоронці перевіряли бізнес-центр на наявність вибухівки

Біля пункту пропуску «Краковець» на Львівщині правоохоронці перевіряли бізнес-центр на наявність вибухівки.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Львівської області, повідомлення про виявлення підозрілого предмета, який може бути вибухонебезпечним, у приміщенні бізнес-центру, розташованого неподалік контрольно-пропускного пункту «Краковець», надійшло сьогодні у Яворівський відділ поліції.

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На місці працювала слідчо-оперативна група поліції і спеціалісти-вибухотехніки. Правоохоронці обстежили приміщення бізнес-центру, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Як повідомляв УНІАН, завтра до пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні очікується прибуття екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі, якого президент позбавив громадянства України.

Біля пункту пропуску зібрались близько 200 прихильників Саакашвілі, щоб завтра зустріти його. Вони заявили, що до Краковця завели декілька десятків «тітушок» й очікують на провокації.

Поліція біля пункту пропуску працює в посиленому режимі.