Загоряння у столичному метро: поліція на Контрактовій повідомила, що рух поїздів буде обмежений кілька годин

Правоохоронці на станції метро «Контарктова площа» повідомили, що рух поїздів буде обмежений ще дві години, як мінімум. Про це кореспонденту УНІАН повідомив поліцейський із місця події.

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Як повідомляв УНІАН раніше, на синій гілці київського метро через загоряння проводки закрито рух між «Петрівкою» і «Тараса Шевченка». Рух поїздів між цими станціями зупинено на невизначений період.

На даний момент потяги курсують від станції метро «Оболонь» до «Героїв Дніпра» та з «Контрактової площі» до «Теремків». Станція метро «Тараса Шевченка» закрита на вхід для пасажирів, вивішені таблички «закрито з технічних причин». Станція працює тільки на вихід.

У свою чергу офіційна сторінка Київського метрополітену в Фейсбук розповсюдила повідомлення наступного змісту: Синя гілка. Рух "Героїв Дніпра - Майдан Незалежності" і "Петрівка" - "Теремки". На перегоні "Контрактова площа" - "Тараса Шевченка" було виявлено задимлення.