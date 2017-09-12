У Києві перехожі затримали 24-річну нападницю з ножем, яка виявилася міжнародною злочинницею

Затримана в Києві нападниця на касира пункту обміну валют перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомив начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов, затриманій загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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«Нам відомо, що нападниця – 24-річна уродженка Сумської області, яка перебуває у міжнародному розшуку за вчинення злочину, передбаченому статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зараз уся інформація ретельно перевіряється, а за фактом нападу на касира інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України», - сказав Ніконов.

Як повідомили у поліції, вчора, 11 вересня вдень, зловмисниця вдарила ножем у груди касира пункту обміну валют, що на проспекті Героїв Сталінграду, після чого намагалась втекти. При поверхневому огляді поліцейські виявили у неї медичну маску та сонцезахисні окуляри, які вона використовувала під час злочину.

«Зловмисниця напала у той момент, коли касир поверталася із магазину на робоче місто. Погрожуючи ножем, вона вимагала гроші у 41-річної працівниці, а коли та їй відмовила, кілька разів вдарила її», - повідомили в поліції.

Крики про допомогу почули перехожі, які відразу схопили зловмисницю. Інші викликали лікарів «швидкої», яка госпіталізувала потерпілу у стаціонар. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України нападницю затримали та доставили до територіального управління поліції.