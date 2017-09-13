На Херсонщині затримано 8 осіб, підозрюваних у вимаганнях та розбоях

У Херсонській області правоохоронці затримали 8 учасників злочинної групи, які займались вимаганням та розбоями.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

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«Операція «Зброя» триває. Сьогодні відмінно спрацювали оперативники Херсонщини. Затримано 8 учасників злочинної групи, яка спеціалізувалась на вимаганнях та розбоях на півдні країни», - написав він.

Князєв додав, що правоохоронці вилучили у зловмисників 7 одиниць вогнепальної зброї, 6 гранат, боєприпаси, гроші, мобільні телефони.