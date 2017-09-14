На Вінничині під час польових робіт агроном загинув, потрапивши під гвинт вертольота

У Вінницькій області під час проведення польових робіт загинув агроном одного з підприємств, потрапивши під задній гвинт вертольота МІ-2. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

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Зазначається, що трагічна подія сталася 13 вересня в селі Скибенці Погребищенського району.

За попередньою інформацією слідства, при виконанні робіт зі внесення хімікатів на поля під час дозаправки вертольота водою, 40-річний агроном підприємства, наблизившись до працюючого авіатранспорту при нез’ясованих обставинах, потрапив під задній гвинт вертольота.

«Внаслідок події житель Київської області отримав поранення, несумісні з життям та загинув на місці події», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до десяти років.

В рамках розслідування кримінального провадження призначено ряд експертиз, за висновками яких, будуть встановлені обставини події.