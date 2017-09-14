У Львові дерево впало на авто нардепа (відео)

На припаркований автомобіль Mitsubishi Outlander на вулиці Валовій у центрі Львова впало дерево. Машина належить народному депутату від БПП Оксані Юринець. Це підтвердила її помічниця Ярина Капітан, повідомляє ZAXID.NET.

Людей у салоні автомобіля не було, тому ніхто не постраждав. Дерево сильно пошкодило дах автомобіля. Представник ЛКП "Зелений Львів" Володимир Чишинський заметил, що дерево зламав вітер. У кількох інших місцях Львова вітер також повалив дерева, але там обійшлося без наслідків.

За даними електронної декларації нардепа, Mitsubishi Outlander 2011 випуску в травні минулого року придбав її свекор Роман Юринець. Депутат користується цим автомобілем на підставі довіреності.