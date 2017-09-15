У Києві людина потрапила під трамвай (фото)

У столиці навпроти Куренівського парку під трамвай потрапила людина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

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"У зв'язку з цим рух трамваїв по вул. Кирилівській призупинено, а громадський транспорт переповнений", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють дві бригади лікарів "швидкою", намагаються реанімувати.

Як повідомляв УНІАН, через прорив труби на вулиці Кирилівській у Києві тимчасово заблоковано рух тролейбусів №6, 18, 25, 28, 33.