У Києві людина потрапила під трамвай (фото)
11:07, 15 вересня 2017Інциденти
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Громадський транспорт наразі переповнений, рух трамваїв по Кирилівській призупинено.
У столиці навпроти Куренівського парку під трамвай потрапила людина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".
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"У зв'язку з цим рух трамваїв по вул. Кирилівській призупинено, а громадський транспорт переповнений", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють дві бригади лікарів "швидкою", намагаються реанімувати.
Як повідомляв УНІАН, через прорив труби на вулиці Кирилівській у Києві тимчасово заблоковано рух тролейбусів №6, 18, 25, 28, 33.
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