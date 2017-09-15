"По-голлівудськи" врятований з охопленого вогнем авто водій помер у лікарні (фото)

Водій, який 4 вересня потрапив в аварію у Києві на вулиці Саперно-Слобідській та сам вибирався зі своєї охопленої вогнем машини, помер у лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Дива не сталося. Хлопець Агамурад, 23 роки, який знайшов у собі сили вибратися з пекла 4 вересня на Саперно-Слобідській, помер у лікарні від внутрішнього крововиливу", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожУ Дніпрі зіткнулися дві маршрутки: є постраждалі (фото)

Як повідомляв УНІАН, у Києві 4 серпня на вулиці Саперно-Слобідській сталася ДТП, в результаті якої автомобіль Opel вилетів з дороги, врізався в стовп і загорівся.

Однак водій автомобіля зміг самостійно залишити транспортний засіб через заднє скло. Вже на вулиці його підхопили очевидці події й надали першу допомогу, поки не приїхала швидка допомога.