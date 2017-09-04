У Києві сталася "вогняна" ДТП: авто врізалося у стовп і вибухнуло (фото, відео)

За попередньою інформацією, у столиці на вулиці Саперно-Слобідській Opel не пропустив Toyota. Після удару він вилетів у стовп водійською стороною і загорівся, передає dtp.kiev.ua.

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З травмами середнього ступеня тяжкості водія забрали до 17-ої лікарні. "У потерпілого опіки, контузія, сильні удари, перелом, однак він при свідомості, загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Львові маршрутка розбила п'ять авто через відмову гальм.