У Києві сталася "вогняна" ДТП: авто врізалося у стовп і вибухнуло (фото, відео)
16:38, 04 вересня 2017Інциденти
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Із зім'ятого авто, яке вибухнуло й згоріло за 2 хвилини, дивом вискочив водій.
За попередньою інформацією, у столиці на вулиці Саперно-Слобідській Opel не пропустив Toyota. Після удару він вилетів у стовп водійською стороною і загорівся, передає dtp.kiev.ua.
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З травмами середнього ступеня тяжкості водія забрали до 17-ої лікарні. "У потерпілого опіки, контузія, сильні удари, перелом, однак він при свідомості, загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Львові маршрутка розбила п'ять авто через відмову гальм.
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