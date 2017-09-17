У Києві на швидкості ВАЗ влетів в автомобіль дорожньої служби, є троє постраждалих
12:58, 17 вересня 2017Інциденти
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Згідно з повідомленням, на місці події працювали три карети швидкої допомоги і патрульна поліція.
ВАЗ з невідомих причин на швидкості врізався в причіп дорожньої служби / фото dtp.kiev.ua
У Києві близько 1:00 17 вересня на вулиці Велика Кільцева (при повороті на Жуляни) сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, постраждали троє людей. Про це в Facebook повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.
Наголошується, що автомобіль ВАЗ з невідомих причин на швидкості врізався в причіп дорожньої служби, яка завдавала розмітку.
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"Троє постраждалих у важкому стані були розблоковані силами ДСНС і госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, на місці події працювали три карети швидкої допомоги і патрульна поліція.
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