На Київщині під час руху загорівся пасажирський потяг

Поблизу залізничної станції Коржі Баришівського району Київської області у неділю ввечері, під час руху пасажирського потягу №64 (Київ - Харків) сталося загоряння локомотива.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загоряння сталося о 22:27. В результаті пожежі вогнем знищено локомотив та пошкоджено контактну мережу.

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18 вересня о 1:03 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

«Жертв і постраждалих немає. Затримка руху поїздів становила 3 години 17 хв. В 5:22 рух поїздів було відновлено. Причина пожежі встановлюється ", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше в районі київської Борщагівки сталася масштабна пожежа у МАФах на ринку "Колібріс".