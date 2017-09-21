У Кривому Розі пенсіонерка намагалася вистрибнути з 5 поверху (відео)
13:22, 21 вересня 2017Інциденти
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Патрульним вдалося врятувати літню жінку 60-ти років.
Патрульні врятували жінку / 112.ua
У Кривому Розі пенсіонерка намагалася вистрибнути з 5 поверху. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста в Facebook.
Патрульні отримали виклик і виявили літню жінку 60-ти років. Вона сиділа на краю балконної рами і намагалася стрибнути з 5-го поверху будинку.
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Поліцейському вдалося відмовити пенсіонерку від стрибка і відкрити вхідні металеві двері. Також у квартирі виявили брата жінки, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і не реагував на появу сторонніх людей у будинку.
Раніше в Дніпрі водій не помітив поліцейського і збив його.
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