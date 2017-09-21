У Кривому Розі пенсіонерка намагалася вистрибнути з 5 поверху (відео)

У Кривому Розі пенсіонерка намагалася вистрибнути з 5 поверху. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста в Facebook.

Патрульні отримали виклик і виявили літню жінку 60-ти років. Вона сиділа на краю балконної рами і намагалася стрибнути з 5-го поверху будинку.

Читайте такожУ Києві чоловік застрелився у приміщенні художньої галереї

Поліцейському вдалося відмовити пенсіонерку від стрибка і відкрити вхідні металеві двері. Також у квартирі виявили брата жінки, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і не реагував на появу сторонніх людей у будинку.

Раніше в Дніпрі водій не помітив поліцейського і збив його.