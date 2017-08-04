У Дніпрі водій не помітив поліцейського, який зробив зауваження, й збив його (фото, відео)

4 серпня біля ТЦ Вавілон у Дніпрі водій Skoda збив поліцейського. Він хотів проїхати на правий берег через перекритий міст, не показував документи і говорив, що у нього в автомобілі нібито техніка, яку треба перевезти, передає Інформатор.

Патрульни запевнив, що подібні документи не дають права перетинати Новий міст. Водій почав сперечатися, бо патрульний був змушений заблокувати авто спеціальними конусами, щоб той не поїхав на міст. У цей час водій Skoda почав рух і наїхав на співробітника поліції.

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Після затримання чоловіка, який збив поліцейського, приїхав його батько. Він знімав весь процес з'ясування обставин на камеру й звинувачував поліцейських у беззаконні.

За версією самого затриманого, він хотів проїхати по Новому мосту, оскільки перевозив техніку й його машина входить до списку транспорту, яким дозволяється перетинати міст. Однак він не надав жодних відповідних документів.

Поліцейський заборонив йому проїзд й відійшов від чоловіка. Водій подумав, що можна їхати і рушив. Він запевнив, що у цей момент не бачив офіцера, а коли помітив, то одразу ж загальмував. Однак патрульний вже впав на землю.

Наразі затриманого доставили у відділок поліції для встановлення особи і подальших дій.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Києві вантажівка на швидкості протаранила поліцейський Prius, патрульного-водія госпіталізували.