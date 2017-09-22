У Львові з "Пагорба Слави" невідомі викрали 50-кілограмовий бронзовий вінок

У Львові сьогодні вночі невідомі викрали з меморіального комплексу «Пагорб слави» бронзовий вінок вагою 50 кг.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, 22 вересня о 10.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі з території меморіального комплексу «Пагорб Слави» на вул. Пасічній у Львові викрадено бронзовий вінок вагою близько 50 кг.

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На місці працює слідчо-оперативна група, проводяться заходи щодо встановлення причетних до крадіжки.

Як повідомляв УНІАН, у Львові на меморіальному комплексі «Пагорб слави» вночі 21 серпня вандали знищили всі металеві літери і цифри на гранітному надгробку Героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова.

Довідка. «Пагорб Слави» у Львові - меморіал на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни в Галичині, і на честь радянських воїнів, що брали участь у боях за Львів з німецькими військами у 1944 році під час радянсько-німецької війни.