Розповсюдження лісової пожежі на площі 120 га в заповіднику на Житомирщині зупинено - ДСНС

Рятувальники зупинили розповсюдження вогню лісової пожежі на площі 120 га в «Поліському природному заповіднику» біля с. Майдан Копищанський Олевського району Житомирської області.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про лісову пожежу на площі 60 га надійшла до Служби порятунку «101» сьогодні о 14:55.

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«Зважаючи на масштаб пожежі та швидкість поширення через сильні пориви вітру, о 17:16 її було класифіковано як надзвичайну ситуацію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 19:00 площа низової пожежі склала 120 га загальної та 2 га верхової. Швидкість вітру сягає 15-20 м/сек. Відстань до кордону з Республікою Білорусь складає 1-1,5 км.

«На даний час розповсюдження вогню зупинено. На місці події продовжують працювати рятувальники та працівники лісгоспу. Розгорнуто пересувний пункт управління УДСНС в області», - наголосили у відомстві.

Загалом на ліквідацію наслідків лісової пожежі залучено 201 чоловік та 36 одиниць техніки, у тому числі літак АН 32П та вертоліт МІ-8 Авіаційного загону з м. Ніжин.