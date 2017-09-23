У Харкові жінка потрапила під трамвай

У Харкові трамвай збив жінку. Вона спробувала перейти колії по пішохідному переходу, але на червоне світло, йдеться в сюжеті ТСН.

Цей випадок зафіксували камери відеонагляду. Жінка навіть не дивилася довкола, коли перетинала колію, але водій не встиг загальмувати. Трамвай усією своєю масою на повному ходу врізався в жінку та ще кілька метрів протягнув її по рейках.

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Жінка вижила, її доправили до лікарні, вона втратила ногу. Зараз у поліції перевіряють інформацію, що потерпіла була в навушниках, і могла не чути наближення трамвая.

Раніше УНІАН повідомляв, що в середу, 20 вересня, пізно ввечері в районі вулиці Тростянецька 12 в Києві під трамвай №8 потрапили мати з дитиною. Обидва загинули.