У Києві мати з дитиною потрапили під трамвай
02:07, 21 вересня 2017Інциденти
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Від отриманих травм хлопчик віком приблизно 6-7 років загинув на місці.
Мати і дитина загинули / фото facebook.com/KyivOperativ
У середу, 20 вересня, пізно ввечері в районі вулиці Тростянецька 12 в Києві під трамвай №8 потрапили мати з дитиною. Про це повідомляє "Київ оперативний".
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Від отриманих травм хлопчик (приблизно 6-7 років) загинув на місці. Мати у важкому стані була госпіталізована, проте пізніше померла в лікарні.
На місці працювала слідчо-оперативна група, патрулі поліції, бригади швидкої медичної допомоги і бійці ДСНС.
Нагадаємо, 15 вересня у столиці навпроти Куренівського парку під трамвай потрапив чоловік.
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