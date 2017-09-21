У Києві мати з дитиною потрапили під трамвай

У середу, 20 вересня, пізно ввечері в районі вулиці Тростянецька 12 в Києві під трамвай №8 потрапили мати з дитиною. Про це повідомляє "Київ оперативний".

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Від отриманих травм хлопчик (приблизно 6-7 років) загинув на місці. Мати у важкому стані була госпіталізована, проте пізніше померла в лікарні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, патрулі поліції, бригади швидкої медичної допомоги і бійці ДСНС.

Нагадаємо, 15 вересня у столиці навпроти Куренівського парку під трамвай потрапив чоловік.