У Львові 10 осіб у важкому стані госпіталізовано після вживання копченої риби

У Львові до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано десятеро осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, перших пацієнтів почали госпіталізувати з 18.00 22 вересня.

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Станом на 08.00 23 вересня, до лікарні вже госпіталізовано десятеро осіб, з них - одна дитина.

Всі постраждалі вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний» у Львові.

Зазначається, що вони потрапляють до лікарні у важкому стані зі скаргами на підвищення температури, головний біль, блювоту, розлади шлунку.

Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

«Про ситуацію, що виникла і призвела до захворювання людей, повідомлено керівництво відповідних підрозділів Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження та проводять роботу у вогнищі інфекції», - додали у департаменті.