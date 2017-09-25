Главу "Київобленерго" забили до смерті у власному будинку

У селі Білогородка Києво-Святошинського району вчора невідомі напали на будинок голови правління «Київобленерго», побили господаря і його дружину, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції України в Київській області.

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«В даний час вже встановлено, що група невідомих осіб проникла через паркан у двір будинку потерпілого. Зловмисники напали на господаря, затягли в будинок, де зв'язали чоловіка і його дружину. Після цього нападники почали бити подружжя, вимагаючи їх зізнатися, де знаходиться сейф. Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тис. грн, які перебували на видному місці, зняли з жінки золотий перстень, а господаря перетягли в іншу кімнату. Там надалі його тіло без ознак життя знайшли поліцейські», — йдеться в повідомленні.

Після того, як жінка змогла звільнитися, вона викликала поліцію і швидку допомогу.

На місце події відразу прибули група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції столичної області, кінологічна служба, криміналістична лабораторія.

Нагадаємо, раніше в Києві на парковці біля ТРЦ застрелили людину. Інцидент стався на паркове торгово-розважального центру "Проспект".