У Києві вночі четверо чоловіків у балаклавах влаштували стрілянину, є поранений

В ніч на 19 вересня у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, одна людина госпіталізована з численними пораненнями. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі, приблизно о 01:45, в гаражному кооперативі, який знаходиться за адресою вул. Затишна, 1А (Дарниця), сталася стрілянина. За попередньою інформацією, четверо невідомих у балаклавах стріляли з травматичної зброї у чоловіка (на вигляд близько 35 років), який займався ремонтом авто в своєму гаражі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Миколаєві через конфлікт на дорозі водій влаштував стрілянину і важко поранив людину (фото)

Відзначається, що після скоєного нападники зникли у невідомому напрямку. Постраждалого госпіталізували з численними пораненнями.

На місці провела роботу слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві невідомі на авто з еврономерами обстріляли Porsche після зіткнення.