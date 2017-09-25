На Волині двоє нетверезих водіїв спричинили ДТП, госпіталізовано 7 людей

У Волинській області внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалося 8 людей, 7 з яких госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, ДТП сталася вчора, 24 вересня, близько 6.00 внаслідок зіткнення Mazda-626 і Renault Scenic на автодорозі в селі Зміїнець Луцького району.

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Зазначається, що за кермом легковика Mazda-626 перебував 27-річний житель Турійського району. Водій, ймовірно, не вибравши безпечної швидкості руху, допустив зіткнення з автомобілем Renault Scenic під керуванням 25-річного лучанина, який повертав ліворуч.

Внаслідок цього водій та четверо пасажирів Mazda-626 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Усіх їх госпіталізували. Також до лікарні потрапили двоє пасажирів автомобіля Renault Scenic. Водій цього транспортного засобу після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.

Як зазначили у поліції, обидва водії перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості про ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.