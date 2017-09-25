Жахлива ДТП за участю поліцейських в Дніпрі: є загиблий (фото)
Унаслідок ДТП постраждав заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області.
У Дніпрі на вул. Панаса Мирного сталася ДТП за участю Chevrolet Aveo і службового автомобіля поліції BMW X5. Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області в Facebook.
Не впоравшись з керуванням, водій автомобіля Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся зі службовим автомобілем BMW X5. У результаті зіткнення водій Chevrolet Aveo, 1980 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.
"У момент зіткнення в службовому автомобілі знаходилися два співробітники ГУНП в Дніпропетровській області: за кермом - поліцейський-водій взводу № 1 роти № 8 і пасажир - заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області. Обидва доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.
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За словами свідка події, Chevrolet Aveo рухався з перевищенням швидкості.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Призначено відповідні експертизи. Згідно з попереднім висновком, водій BMW X5 був тверезий.
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