Жахлива ДТП за участю поліцейських в Дніпрі: є загиблий (фото)

У Дніпрі на вул. Панаса Мирного сталася ДТП за участю Chevrolet Aveo і службового автомобіля поліції BMW X5. Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області в Facebook.

Не впоравшись з керуванням, водій автомобіля Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся зі службовим автомобілем BMW X5. У результаті зіткнення водій Chevrolet Aveo, 1980 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.

"У момент зіткнення в службовому автомобілі знаходилися два співробітники ГУНП в Дніпропетровській області: за кермом - поліцейський-водій взводу № 1 роти № 8 і пасажир - заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області. Обидва доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

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За словами свідка події, Chevrolet Aveo рухався з перевищенням швидкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Призначено відповідні експертизи. Згідно з попереднім висновком, водій BMW X5 був тверезий.

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