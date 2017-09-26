На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати загинув поліцейський-АТОшник (фото)

16:54, 26 вересня 2017
Інциденти
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Загиблий працював в органах внутрішніх справ з 2006 року.

Унаслідок вибуху загинув поліцейський / фото ГУ НП у Тернопільській області

На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати загинув 31-річний поліцейський.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні у прилеглому до Тернополя селищі Велика Березовиця.

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Близько 12:54 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибух біля одного з приватних будинків. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з'ясовують усі деталі інциденту.

За попередньою інформацією, чоловік підірвався на гранаті РГД-5.

Унаслідок вибуху загинув поліцейський / фото ГУ НП у Тернопільській області

Загиблий – поліцейський роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, учасник антитерористичної операції. В органах внутрішніх справ з 2006 року.

Триває слідство відповідно до ч.1  ст.115 КК України.

За версією слідчих, чоловік міг загинути внаслідок нещасного випадку або скоїв самогубство.

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Теги: #вибух гранати на Тернопільщині#смерть поліцейського