На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати загинув поліцейський-АТОшник (фото)

На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати загинув 31-річний поліцейський.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні у прилеглому до Тернополя селищі Велика Березовиця.

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Близько 12:54 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибух біля одного з приватних будинків. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з'ясовують усі деталі інциденту.

За попередньою інформацією, чоловік підірвався на гранаті РГД-5.

Загиблий – поліцейський роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, учасник антитерористичної операції. В органах внутрішніх справ з 2006 року.

Триває слідство відповідно до ч.1 ст.115 КК України.

За версією слідчих, чоловік міг загинути внаслідок нещасного випадку або скоїв самогубство.