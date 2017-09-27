В половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні - Генштаб
04:18, 27 вересня 2017Інциденти
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Підрозділи Національної гвардії та Національної поліції України, у взаємодії з місцевими органами влади, проводять евакуацію людей із найближчих населених пунктів: Калинівка, Павлівка і Мізяки.
На місці події працює оперативна група / nikitanegelev
На території складу боєприпасів в Калинівці Вінницької області площа займання складає близько 10 відсотків від загальної площі арсеналу. У половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб.
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На місці події працює оперативна група Генерального штабу та Міноборони.
У повідомленні йдеться, що підрозділи Національної гвардії та Національної поліції України, у взаємодії з місцевими органами влади, проводять евакуацію людей з найближчих населених пунктів: Калинівка, Павлівка та Мізяки.
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