В половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні - Генштаб

На території складу боєприпасів в Калинівці Вінницької області площа займання складає близько 10 відсотків від загальної площі арсеналу. У половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб.

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На місці події працює оперативна група Генерального штабу та Міноборони.

У повідомленні йдеться, що підрозділи Національної гвардії та Національної поліції України, у взаємодії з місцевими органами влади, проводять евакуацію людей з найближчих населених пунктів: Калинівка, Павлівка та Мізяки.