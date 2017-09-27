Пожежа на складі в Калинівці: за хвилину вибухає близько трьох снарядів, поранено двох людей (фото)

Унаслідок пожежі на складі боєприпасів в Калинівці постраждали дві людини. Про це повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, передає "112 Україна".

"Дві жінки звернулися за медичною допомогою, не важкі травми", – зазначив Гижко. Він додав, що на даний момент за хвилину вибухає близько трьох снарядів.

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"Вживаються всі заходи, щоб не було поширення вогню. Проводиться розвідка території арсеналу. Військова частина знеструмлена, особовий склад арсеналу знаходиться в укриттях", - повідомив Богдан Сеник, начальник управління по зв'язкам з громадськістю ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочався близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби, в тому числі, і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.

На даний момент евакуйовано 30 тисяч осіб.