Вибухи на складі боєприпасів у Калинівці: у місті евакуювали вже понад 30 тисяч людей

У Калинівці евакуювали вже понад 30 тисяч осіб у зв’язку зі вибухами на складі боєприпасів. Про це повідомили у Twitter МВС.

Читайте такожВибухи на найбільшому складі боєприпасів ЗСУ в Калинівці: фото, відео (оновлюється)

Зазначається, що постраждала одна людина, яка отримала травми середньої важкості та доставлена до Вінницької районної лікарні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Нацполіції заявили, що ситуація у Калинівці, де сталися вибухи на складі боєприпасів, знаходиться під контролем.

У місті близько 3 тисяч поліцейських Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей забезпечують безпеку людей, проводиться евакуація населення.