Вибухи на складі боєприпасів у Калинівці: у місті евакуювали вже понад 30 тисяч людей
09:19, 27 вересня 2017Інциденти
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Одна людину через вибухи на складі боєприпасів постраждала.
У МВС заявили, що постраждалу людину доправили до лікарні / фото twitter.com/MVS_UA
У Калинівці евакуювали вже понад 30 тисяч осіб у зв’язку зі вибухами на складі боєприпасів. Про це повідомили у Twitter МВС.
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Зазначається, що постраждала одна людина, яка отримала травми середньої важкості та доставлена до Вінницької районної лікарні.
Як повідомляв УНІАН раніше, у Нацполіції заявили, що ситуація у Калинівці, де сталися вибухи на складі боєприпасів, знаходиться під контролем.
У місті близько 3 тисяч поліцейських Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей забезпечують безпеку людей, проводиться евакуація населення.
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