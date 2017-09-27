У Калинівці сапери почали розчищення територій, інтенсивність вибухів зменшилась

У Калинівці Вінницької області значно знизилась інтенсивність вибухів на складах. Про це у Facebookповідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що продовжується ліквідація осередків пожежі. Сапери приступили до розчищення території складів та навколо них.

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«Вже найближчим часом групи саперів розпочнуть перевірку населених пунктів, з яких проводилося відселення мешканців, на наявність вибухонебезпечних предметів. Рішення про повернення громадян до їхніх домівок буде прийнято негайно після завершення перевірки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі були підняті всі сили служби, в тому числі, і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.