Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Калинівці травмовано 2 людей

11:00, 27 вересня 2017
Інциденти
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Раніше в ДСНС повідомляли про одну травмовану людину.

Ілюстрація / REUTERS

Внаслідок пожежі та вибухів на складі боєприпасів поблизу Калинівки Вінницької області отримали травми 2 людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За оперативною інформацією, травмовано 2 особи, яких госпіталізовано до медичних закладів», - сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що продовжуються заходи з евакуації населення.

«Для перевезення евакуйованого населення залучено 50 автобусів, 10 карет швидкої медичної допомоги та психологи ДСНС», - повідомили рятувальники.

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Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, що виникли внаслідок влучання боєприпасів.

Також у ДСНС повідомляють, що наразі закрито рух всіх видів транспорту, у тому числі: автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів – Подільський; залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці; повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від м. Калинівка.

Крім того, відключено лінії електропередач Калинівка-УкрФлора та Калинівка-Лаврівка. Відключено газопостачання с. Дорожнє, с. Медвідка, с. Лаврівка.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 691 чоловік та 149 одиниць техніки. Від ДСНС — 195 чоловік та 49 одиниць техніки, у тому числі 1 літак АН-32П, від Національної поліції 270 чоловік та 60 одиниць техніки, Нацгвардія - 136 чоловік та 20 одиниць техніки, від Міністерства оборони України — 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних танки, від ПАТ «Укрзалізниця» 3 пожежних потяга. Крім того, від Міністерства охорони здоров’я працює 30 медиків та 10 автомобілів швидкої допомоги.

Раніше в ДСНС повідомляли про одну травмовану людину.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин поблизу м. Калинівка Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Станом на 6 годину ранку середи, 27 вересня, рятувальники евакуювали понад 30 тисяч людей.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).

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