Історія вибухів: в Україні горіли чотири військові склади (відео)
Наразі снаряди вибухають неподалік Калинівки Вінницької області.
На Вінничині вибухають склади із боєприпасами. Це вже далеко не перший подібний випадок цього року. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Минулого тижня вибухнув склад військової частини у селі Новоянисоль, неподалік Маріуполя. Це лише два десятки кілометрів від фронту. Причиною попередньо назвали підпал.
Наприкінці березня кілька днів гриміло в Балаклії, на Харківщині. Тоді загинули дві людини. 20 тисяч місцевих жителів довелось евакуювати з домівок.
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Два роки тому склади Міноборони зайнялися в місті Сватове на Луганщині.
Три з половиною тисячі боєприпасів через пожежу почали вибухати. Тоді через пожежу загинуло троє військових і одна цивільна жінка.
До цього 2008-го вибухнув арсенал у Лозовій, на Харківщині. Кілька разів у різні роки займалися склади в Новобогданівці, на Запоріжжі.