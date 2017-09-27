Історія вибухів: в Україні горіли чотири військові склади (відео)

На Вінничині вибухають склади із боєприпасами. Це вже далеко не перший подібний випадок цього року. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Минулого тижня вибухнув склад військової частини у селі Новоянисоль, неподалік Маріуполя. Це лише два десятки кілометрів від фронту. Причиною попередньо назвали підпал.

Наприкінці березня кілька днів гриміло в Балаклії, на Харківщині. Тоді загинули дві людини. 20 тисяч місцевих жителів довелось евакуювати з домівок.

Читайте такожВогняний "гриб" на сотню метрів: оприлюдено відео потужного вибуху в Калинівці

Два роки тому склади Міноборони зайнялися в місті Сватове на Луганщині.

Три з половиною тисячі боєприпасів через пожежу почали вибухати. Тоді через пожежу загинуло троє військових і одна цивільна жінка.

До цього 2008-го вибухнув арсенал у Лозовій, на Харківщині. Кілька разів у різні роки займалися склади в Новобогданівці, на Запоріжжі.