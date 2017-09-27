Стовп полум'я й диму: опубліковано нове відео потужних вибухів на складі під Вінницею

Опубліковано нове відео вибухів боєприпасів на складі у місті Калинівка Вінницької області.

На початку ролика видно потужний вибух, частини снарядів, які здетонували, й стовп диму.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.