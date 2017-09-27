У Житомирі водій важко травмував трьох пішоходів-підлітків

У Житомирі поліція розслідує обставини травмування трьох дітей, яке сталося сьогодні увечері близько 18 години.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції у Житомирській області, увечері 27 вересня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Житомирі, в якій постраждали діти.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Т4", 68-річний житомирянин, рухаючись по вулиці Чуднівській на виїзд з міста, здійснив наїзд на трьох дітей на нерегульованому пішохідному переході»,- сказано у повідомленні.

Внаслідок ДТП троє дітей - хлопчики 12 та 13 років -отримали травми, з якими їх було госпіталізовано.

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Усі обставини та причини, що призвели до пригоди, поліцейські з'ясовують.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).