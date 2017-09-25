Утікач-винуватець ДТП на Столичному шосе каже, що його авто викрали (відео)

Поліція знайшла власника седана, причетного до нічної аварії на Столичному шосе. Але той запевняє: незадовго до цього його авто викрали невідомі.

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BMW гнався дорогою та врізався у попутний легковик - той від сильного удару кілька разів перевернувся, та зупинився догори дриґом. Його водій крізь скло вилетів на дорогу та загинув на місці.

Авто BMW, що порушило, кажуть очевидці, зупинилося за кількасот метрів та спалахнуло. Водій елітного седана з місця події втік.

Як повідомляв УНІАН, на Столичному шосе у Києві сталася смертельна ДТП, одна людина загинула.