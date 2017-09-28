У ДСНС планують найближчими днями розмінувати населені пункти в районі Калинівки

Голова ДСНС Микола Чечоткін заявляє про намір найближчими днями розмінувати населені пункти в районі Калинівки Вінницької області, де відбувались вибухи боєприпасів на військовому арсеналі.

Про це Чечоткін заявив під час засідання воєнного кабінету в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

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Голова ДСНС зауважив, що під час пожежі та вибухів на військовому арсеналі поблизу Калинівки велика увага була спрямована на евакуацію населення.

За його словами, всього було евакуйовано понад 30 тис. людей. Нині в Калинівці зосереджено 20 піротехнічних розрахунків – близько 100 людей особового складу і 40 одиниць техніки, які вже приступили до розмінування територій населених пунктів.

Також працюють піротехнічні групи Збройних Сил України. «Думаю, найближчими днями ми розмінуємо населені пункти, і населення зможе повернутися до нормальних умов життєдіяльності», - зауважив він.

Також за його словами буде організована допомога органам місцевої влади в проведенні відновлювальних робіт.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.