У Харкові чоловік ударом ножем убив співмешканку

У Харкові вранці в одному з будинків нетверезий чоловік зарізав жінку. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

"О 06:25 до чергової частини Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з домоволодінь району виявлено тіло жінки без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

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Як з’ясували правоохоронці, в домі знаходиться тіло 45-річної жінки з ножовим пораненням грудної клітини.

"Під час розшукових заходів оперативниками Основ’янського відділу поліції був затриманий 45-річний мешканець Харкова, який обґрунтовано підозрюється в скоєному", - розповів заступник начальника відділу Антон Федоров.

Як встановили слідчі, між співмешканцями, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт. В результаті чоловік наніс жінці один удар ножем в грудну клітину, від якого жінка померла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.