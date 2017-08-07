На Дніпропетровщині чоловік півроку ховав тіло співмешканки у шафі

На Дніпропетровщині в місті Верхньодніпровськ чоловік півроку ховав тіло мертвої співмешканки у шафі. Муміфіковане тіло у поліетиленовому пакеті виявили правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

У повідомленні зазначається, що з 17 лютого 45-річна жінка перебувала у розшуку.

«Коли в квартирі підозрюваного знайшли тіло померлої, він розповів, що 30 січня прийшов додому і побачив свою кохану мертвою. Злякавшись, сховав тіло у шафі. Однак версія підозрюваного розвалилася, коли судово-медична експертиза показала, що смерть жінки настала внаслідок гострої крововтрати у зв’язку з травмою шиї», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Дніпрі повідомлено про підозру третьому учаснику стрілянини у ресторані

Тоді чоловік зізнався, що в цей день він попросив співмешканку приготувати вечерю, однак вона витратила гроші на алкоголь. Господар квартири розлютився і вдарив жінку кухонним ножем в шию. Переконавшись, що вона померла, вбивця натягнув на тіло поліетиленовий пакет і сховав його в шафі.

В наступні місяці, коли гості господаря цікавилися неприємним запахом, він розповідав, що причиною є старі речі його покійної матері.

Зараз чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.