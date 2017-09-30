Під Житомиром в аварії постраждало четверо людей. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, аварія сталася поблизу села Глибочиці увечері 29 вересня за участі легковика та вантажівки. Попередньо встановлено, що близько 18 години на 131 км автодороги "Київ – Чоп" водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 25-річний киянин, рухаючись у напрямку міста Новограда-Волинського, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «Ман» під керуванням 45-річного киянина.

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Унаслідок ДТП водій легковика та троє його пасажирів, 1986-го, 1995-го та 1997-го р.н., отримали тілесні ушкодження, з якими їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Усі обставини та причини, які призвели до дорожньо-транспортної пригоди, встановлюються у ході розпочатого досудового розслідування.