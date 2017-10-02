У Києві біля станції метро знайшли мертву людину (фото, відео)

1 жовтня в районі станції метро Лісова помер чоловік 1962 р. н, який відпочивав з друзями в "наливайці". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

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"В один момент йому стало зле, але ні ті, хто з ним випивав, ні працівники закладу не викликали швидку допомогу, а винесли чоловіка із закладу і поклали біля біотуалету", - йдеться у повідомленні.

Поки не відомо, чи помер чоловік у закладі, чи вже за його межами. Зі слів лікарів, чоловік помер миттєво (тромб).

"При ньому знайшли тільки документи. Чоловіка помітили охоронці ринку, які викликали міліцію і "швидку", - додали в "Києві оперативному".

Як повідомляв УНІАН, у Святошинському районі столиці 29 вересня знайшли труп без голови.