У Запорізькій області чоловік розбив 3-річній дівчинці голову табуретом

У Запорізькій області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 3-річної дівчинки. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

За попередніми даними, родина з трьома дітьми орендувала кімнату в будинку 38-річного чоловіка в місті Молочанськ Токмацького району Запорізької області. Увечері 1 жовтня між господарем будинку і орендарями виник конфлікт. Чоловік став виганяти квартирантів. Подружжя вийшло з дому, залишивши на якийсь час дітей. Повернувшись, вони побачили двох дітей, які плакали, і 3-річну доньку без ознак життя.

Співробітники Токмацького відділення поліції, які виїхали на місце події, встановили обставини трагедії. За їхніми даними, зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вдарив дитину по голові табуретом.

Всі обставини і причини злочину встановлюються.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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